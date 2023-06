Messi lascia il Psg, l'annuncio di Galtier: “Ho allenato il più forte di tutti”. E il Barca...

«Ho avuto l’enorme privilegio di allenare il miglior calciatore della storia. La prossima è la sua ultima partita al Parco dei Principi, spero sia ben accolta da tutti i tifosi». Christophe Galtier, tecnico del Psg, ha ufficializzato che l’avventura parigina di Leo Messi è finita.

Sabato la squadra parigina affronta il Clermont nell’ultima giornata, e la 'Pulce' è pronto a rifare le valigie, diviso tra un romantico ritorno al Barcellona e un ricco sbarco in Arabia Saudita.

«Su Leo - ha aggiunto Galtier - si è detto e critica molto, ma l’ultima è stata per lui una buona stagione: aveva bisogno di adattarsi nel suo primo anno e nel secondo è stato straordinario. Penso che la critica non sia affatto giustificata. A 35 anni è stato il migliore al Mondiale: il suo bilancio è impressionante. È sempre stato al servizio della squadra». Nel suo futuro: Arabia, MLS o un clamoroso ritorno al Barca.

Quale futuro?

Il Barcellona cerca nell’Inter Miami un valido alleato per riportare Lionel Messi nella Ciudad Condal. Per battere la concorrenza saudita - si parla di una proposta complessiva che supera il miliardo di euro per un biennale con opzione per una terza stagione - il Barça potrebbe effettuare un 'ticket' con la franchigia statunitense. La priorità del 35enne fuoriclasse argentino è tornare in Spagna ma le maglie del fair-play finanziario non lasciano al suo vecchio club ampi margini di manovra sebbene gli addii di Busquets e Jordi Alba consentano di liberare parecchio spazio nel monte ingaggi. Ecco perchè, secondo "L'Equipe", il Barça potrebbe trovare sponda nell’Inter Miami che metterebbe sotto contratto Messi per poi concederlo in prestito ai blaugrana per 18 mesi, in modo anche da permettere al sette volte Pallone d’Oro di restare in un campionato competitivo fino alla Coppa America del 2024 prima di chiudere la carriera nella Mls. Al momento l’unica certezza è che l’esperienza parigina si chiuderà al 30 giugno: due anni sotto le aspettative per tutti. Se da un lato Messi non è riuscito a essere decisivo come in blaugrana o in nazionale, dall’altro lato il giocatore è rimasto deluso dalla gestione del club, con la sanzione per il viaggio in Arabia Saudita come la classica goccia che ha portato alla separazione

