Roland Garros, delusione Sinner: ko al secondo turno contro il numero 79 al mondo

Delusione per Jannik Sinner sconfitto in cinque set al secondo turno degli Open di tennis di Parigi al Roland Garros superato da Daniel Altmaier, 24enne tedesco n.79 del mondo, che già gli aveva creato qualche grattacapo di troppo al debutto negli scorsi Us Open. Il punteggio finale per il tedesco: 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5. L’altoatesino stenta a entrare in partita ma vince il primo set a tie break (7-0), per poi perdere il secondo sempre al tie break (9-7). Nel terzo set Sinner ritrova il suo gioco e concede appena un game al tedesco. Sembra la svolta invece è l’inizio di un incubo. Nel quarto set l’italiano va sotto di un break che poi recupera. Sul 4 pari nuovo break dell’italiano che va a servire per il match ma al secondo break-point si fa strappare di nuovo il servizio dal tedesco. Nuovo tie break e l’altoatesino perde ancora (7-4). Si va al quinto. Tedesco in vantaggio di un break va a servire sul 6-5: al quinto match point, dopo aver annullato tre palle del contro-break (l'ultima con un errore impossibile di Sinner) il tedesco chiude l’incontro e manda a casa l’azzurro. Amaro epilogo per Sinner dopo una battaglia di 5 ore e 26 minuti che ridimensiona decisamente il nostro tennista che sembra sempre meno a suo agio sulla terra rossa

