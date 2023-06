Nadal si opera e saluta il 2023: “Sto bene, ma non rientrerò a breve”

Arrivederci nel 2024. Come già fatto capire nelle scorse settimane, quando ha annunciato il suo forfait al Roland Garros, Rafa Nadal non sarà in grado di tornare in campo prima di fine anno. Il maiorchino ha confermato sui social di essere sottoposto ieri a intervento chirurgico: "Tutto è andato bene e l’artroscopia è stata effettuata al tendine dello psoas sinistro che mi ha costretto ai box dallo scorso gennaio. Inoltre è stata sistemata una vecchia lesione del labbro dell’anca che certamente aiuterà una migliore guarigione del tendine. Inizierò subito la riabilitazione funzionale progressiva e il normale processo di recupero mi dicono che sia di 5 mesi, se tutto va bene. Ancora una volta grazie per il sostegno che mi avete mostrato e mi mostrate ogni giorno. Oggi inoltre è il giorno del mio compleanno (37 candeline, ndr). Non lo festeggio dove avrei voluto ma comunque grazie". Considerati i 5 mesi di cui parla, Nadal non rientrerà in campo prima di novembre: sulla carta potrebbe però prendere parte alle Finals di Coppa Davis a Malaga.

