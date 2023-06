Serie A, oggi cala il sipario. Si tornerà in campo il 20 agosto. Gli ultimi verdetti

La serie A va in letargo. Con oggi calerà il sipario e appuntamento fissato per il prossimo 20 agosto. Napoli campione, Cremonese e Sampdoria in B, Lazio, Inter e Milan in Champions, Atalanta in Europa League: questi i verdetti già scritti, in attesa di capire chi occuperà l'ultimo posto in Europa League e chi si accomoderà in Conference. Tante le variabili: caso Juve analizzato dall'Uefa, finale di Conference della Fiorentina e, soprattutto, gli ultimi verdetti di oggi.

Testa a testa per l'ultima retrocessa

Ultima di campionato decisiva, inoltre, per stabilire quale sarà la terza squadra che scenderà in B l’anno prossimo insieme a Cremonese e Sampdoria, già retrocesse. Solo una tra Spezia e Verona si salverà. Stasera in concomitanza alle 21 sono in programma Roma-Spezia (i giallorossi di Mourinho cercano i 3 punti per garantirsi la partecipazione alla prossima Europa League) e Milan-Verona (i rossoneri di Pioli sono invece già certi del quarto posto e quindi di giocare la Champions League la prossima stagione). Spezia e Verona hanno entrambe 31 punti in classifica e in caso di nuova parità dopo quest’ultimo turno di campionato la permanenza in A verà decisa da uno spareggio. Con il nuovo regolamento, introdotto quest’anno, gli scontri diretti non contano più per assegnare tanto la salvezza che, se fosse capitato, lo scudetto. A parità di punti, al termine delle 38 giornate, si deve giocare uno spareggio in campo neutro, con possibili calci di rigore dopo i 90 minuti: niente tempi supplementari, dunque. Gli scontri diretti continuano a essere invece determinanti per i piazzamenti in Europa e in generale nella classifica di Serie A. Non solo: restano decisivi in caso di parità di punti fra tre o più squadre: in questi casi si ricorre alla classifica avulsa e poi solo due squadre spareggiano.

