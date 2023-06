Serie A, spareggio per non retrocedere tra Verona e Spezia. Roma conferma l'Europa League

Servirà lo spareggio per decidere la terza squadra che deve retrocedere in serie B, insieme con la Sampdoria e la Cremonese. Dopo l’ultima giornata del campionato, Spezia e Verona si trovano insieme a quota 31 punti, situazione che comporta una sfida diretta tra le due squadre. I liguri hanno perso 2-1 in casa della Roma, mentre l’Hellas è stato sconfitto 3-1 dal Milan a San Siro.

Le altre partite

on un gol nei minuti di recupero il Bologna passa allo Stadio del Mare battendo il Lecce 3-2. Apre Banda per i padroni di casa al 17' e Arnautovic, al quale il Var aveva annullato un gol al 20' per fuorigioco, pareggia al 58'. Felsinei in vantaggio all’81' con Zirkzee ma poi è Oudin a firmare il 2-2 all’88'. Sembra finita, ma una zampata di Ferguson in pieno recupero regala i tre punti agli emiliani. Girandola di gol a Bergamo dove l’Atalanta ha battuto 5-2 il Monza, complice una tripletta di Koopmeiners (la seconda in stagione, dopo quella al Torino). I nerazzurri, con questi tre punti, hanno chiuso al quinto posto in classifica, conquistando con merito l’accesso all’Europa League. Di Hojlund e Muriel gli altri gol realizzati dai padroni di casa, che dal 67' hanno giocato senza il tecnico Gasperini espulso. Per il Monza hanno segnato Colpani e Petagna. Un calcio di rigore di Dybala in extremis permette alla Roma di battere lo Spezia e assicurarsi un posto nella prossima Europa League. All’Olimpico finisce 2-1, con il decisivo penalty dell’argentino dopo il botta e risposta tra Nikolaou e Zalewski nella prima frazione di gioco. La Juventus è tornata alla vittoria nell’ultima giornata di campionato ma nella prossima stagione dovrà accontentarsi di disputare la Conference League. Dopo tre sconfitte di fila tra Europa League e Serie A, i bianconeri hanno espugnato la Dacia Arena di Udine superando l’Udinese per 1-0 (Chiesa).

© Riproduzione riservata