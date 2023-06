Calcio, Foggia battuto 3-1: il Lecco è promosso in Serie B

MARCATORI: 4' pt Bjarkason, 34' pt Lepore (rig), 33' st Lakti, 43' st Lepore.

LECCO (3-5-2): Melgrati 7; Celjak 5.5, Battistini 6 (38' st Stanga sv), Bianconi 6; Giudici 5.5, Zuccon 6, Girelli 5.5 (22' st Zambataro 6), Galli 6 (19' st Lakti 7), Lepore 8; Pinzauti 6 (38' st Tordini sv), Buso 5.5 (22' st Mangni 6.5). In panchina: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Scapuzzi, Martorelli, Ilari, Cusumano, Bunino. Allenatore: Foschi 7

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso 6; Leo 6.5, Kontek 6.5, Rizzo 6; Garattoni 5.5, Frigerio 6 (29' st Iacoponi 5.5), Di Noia 6.5 (12' st Vacca 5.5), Schenetti 6.5, Bjarkason 7; Peralta 5.5 (29' st Petermann 6), Ogunseye 5 (12' st Beretta 5.5). In panchina: Raccichini, Nobile, Thiam, Di Pasquale, Markic, Odjer, Capogna, Rutjens. Allenatore: Rossi 6

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 7

NOTE: stadio esaurito con 5000 presenze, con circa 1000 tifosi foggiani. Espulso al 45' st mister Delio Rossi per proteste. Ammoniti Buso, Frigerio, Beretta, Mangni, Zambataro, Schenetti, Garattoni. Angoli 3-9. Recupero: 4', 8'.

Il Lecco batte il Foggia 3-1 (1-1) al Rigamonti Ceppi nel match di ritorno della finale dei playoff di Serie C, ed è promosso in serie B. All’andata il Lecco aveva vinto 2-1. «Ha vinto lo spettacolo», ha detto il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, presente alla partita. «Ho sempre creduto in questa promozione», le parole invece del tecnico della neopromossa, Foschi. Per il Lecco, che aveva subito il gol nel primo tempo e poi ha rimontato fino al 3-1 definitivo e finale di Lepore all’88', si tratta di un ritorno in B dopo 50 anni. Finale di partita molto nervoso con un accenno di rissa dopo l'espulsione del tecnico del Foggia, Delio Rossi. In tribuna, a tifare Foggia, i comici Pio e Amedeo, ma la festa finale è del Lecco.