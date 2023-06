MotoGp, in Germania Martin vince il duello con Bagnaia: "Mi sto avvicinando alla vetta"

Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran premio di Germania, 7/a prova della stagione MotoGp. Lo spagnolo, che ieri aveva vinto la gara sprint, ha preceduto il leader del Mondiale, Francesco Bagnaia. Terzo il francese Johann Zarco, Ducati Pramac. Altre due Ducati (Team VR46), al quinto e sesto posto, con Marco Bezzecchi e Luca Marini. Jack Miller, su Ktm, ha chiuso sesto, mentre l’altro pilota della moto austriaca, Brad Binder, è caduto al 19/o giro mentre era terzo. Alla gara non ha preso parte Marc Marquez (Honda), che ha rinunciato dopo la caduta nel warm up. Il trionfo Ducati al Sachsenring, con cinque moto ai primi cinque posti, è completato da Alex Marquez, settimo con la Ducati Gresini, Enea Bastianini, ottavo con la moto ufficiale. Fabio Di Giannantonio con l’altra Desmosedici del Team Gresini. Decimo posto per Miguel Oliveira (Aprilia Rnf). Nella classifica del Mondiale, Martin si è portato a -16 dal leader Bagnaia, mentre Bezzecchi è terzo ma scivola a -34 dalla vetta.

Martin: "Mi sto avvicinando alla vetta"

"Gara tosta, Pecco ha combattuto con tutte le sue energie. Una volta primo ho cercato di fare un po' di gestione, lui, invece, ha cercato di passarmi verso la fine. Questa vittoria è un primo passo, mi sto avvicinando al primo posto in classifica, siamo pronti a continuare così". Lo ha detto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), primo al termine del GP di Germania.