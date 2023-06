Il Brescia non molla la B: ricorso contro Lega, Figc e Reggina

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Brescia Calcio contro la Figc, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Reggina, in particolare "per l’annullamento del provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 20 giugno 2023 con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda (con annessa documentazione) del Brescia di partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024". La ricorrente - Brescia Calcio - "chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso e di annullare gli atti indicati in epigrafe e nel corpo dell’atto".