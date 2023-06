Mourinho non digerisce la squalifica di quattro turni e lascia la Uefa Football Board

Josè Mourinho lascia la Uefa Football Board, di cui era componente insieme ad altri grandi allenatori tra cui Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Robetto Martinez, Rafa Benitez e Gareth Southgate. La decisione dopo la squalifica di quattro giornate rimediata a seguito dei fatti di Siviglia-Roma e le accuse plateali all’arbitro Taylor.

L’allenatore giallorosso ha comunicato la sua scelta all’ex campione del Milan, Zvonimir Boban, che presiede questo comitato. «Gentile signor Boban, nel ringraziarla per l’invito che mi ha esteso di far parte dell’Uefa Football Board, mi dispiace informarla che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo - scrive l’allenatore portoghese - le condizioni in cui credevo fermamente al momento dell’adesione non sono più presenti e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare anche al Presidente, signor Aleksander eferin, la mia decisione. Cordiali saluti, Jose Mourinho».

La Uefa Football Board si occupa prevalentemente di questioni relative al VAR, dei calendari delle competizioni, delle regole eventualmente da rivedere e delle novità che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo del calcio.