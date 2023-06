Reggina: cessione alle battute finali. L'imprenditore Bruno Grande tra gli interessati?

Ci sarebbe un gruppo di imprenditori svizzeri tra i protagonisti della acquisizione della Reggina. Il presidente dovrebbe farlo l'imprenditore Bruno Grande. Lunedì potrebbe avvenire la formalizzazione con il passaggio di consegne davanti al notaio. Si tratta di un imprenditore torinese del settore tessile che detiene un marchio suo in Svizzera. Assieme a Grande ci dovrebbero essere altri quattro imprenditori.

Fine di un'era

Fine di un’era. Breve, ma intensa e significativa. Se l’è lasciata alle spalle Felice Saladini nel pomeriggio di ieri in una giornata che ha, di fatto, offerto due conferme: la Reggina si è iscritta al campionato di Serie B, con la documentazione e i pagamenti necessari, ed è pronta a cambiare proprietà. La mattinata è stata contraddistinta da un po’ di incertezza legata alla questione iscrizione. Il silenzio della società, che non aveva confermato le notizie secondo cui tutto era stato saldato, aveva anche alimentato dubbi sull’effettiva regolarizzazione della posizione economica per la scadenza del 20 giugno. La Reggina, invece, aveva presentato tutto e adesso attende il via libera della Covisoc. Lo fa con la massima tranquillità, considerato che i conti dopo l’omologa del piano di ristrutturazione del debito si ritengono in ordine e tutti gli adempimenti sono stati svolti. Poco dopo l’ora di pranzo è arrivata la notizia delle dimissioni del presidente Marcello Cardona e di tutto il Cda. Non esattamente un fulmine a ciel sereno, considerato che da giorni si prospettava la possibilità che il club potesse cambiare proprietario. Un’eventualità confermata dal comunicato della proprietà che ha spiegato l’evoluzione delle cose.

Il destino, a questo punto, sembra tracciato. Saladini con un post su Facebook ha parlato di un anno di cui è «orgoglioso», «ricco di emozioni e risultati importanti». «Per me – ha scritto – si conclude un’esperienza straordinaria». Ringraziamenti per tutto il club e per «i meravigliosi tifosi della città e in tutto il mondo».

La Reggina è, dunque, pronta a voltare pagina e si sta lavorando per il passaggio di proprietà. C’è un interesse concreto che si è già tramutato in offerta per l’acquisizione del club. Esiste già un accordo di massima e va solo formalizzato. Il fatto che si continui ad operare nella massima riservatezza è forse il maggior indizio del fatto che la trattativa può arrivare fino in fondo.