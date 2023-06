Finisce all’inizio del secondo set il quarto di finale di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Halle, in Germania. Dopo aver perso il primo 7-5 contro il kazako Alexander Bublik, l’altoatesino si è ritirato per un problema alla gamba sinistra (che era stata trattata già nel corso del primo set), quando Bublik era in vantaggio 2-0. Il kazako raggiunge così la semifinale. Le sue condizioni sono da valutare in vista di Wimbledon, al via il 3 luglio.