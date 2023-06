Giochi Europei, gioia azzurra. Samuele Ceccarelli oro nei 100 metri

I 100 metri uomini ai Giochi Europei 2023 parlano italiano: lo sprinter azzurro Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d’oro nella gara tenutasi allo stadio di Chorzow, chiudendo in 10.13 davanti all’olandese Raphael Bouju (10.14) e al britannico Jeremiah Azu (10.16). Ceccarelli eguaglia così il suo primato personale, realizzato al Golden Gala di Firenze lo scorso 2 giugno.

"Ho sostituito degnamente Jacobs"

«L'assenza di Jacobs ai 100 metri dei Giochi Europei? Sono convinto che sia contento di questa mia vittoria, anche lui avrebbe avuto l’obiettivo primario di portare punti alla squadra: in questo mi sento di aver fatto una degna sostituzione. Non la vedo come un’eredità pesante, ma come uno sprone a fare sempre meglio». Parola di Samuele Ceccarelli, sprinter italiano oggi vittorioso nei 100 metri ai Giochi Europei, in 10.13. «Era un cambio necessitato, spero che Marcell torni a competere presto con noi. Anche Tamberi, da buon capitano, ha fatto un gran tifo per me - prosegue lo sprinter toscano, che oggi ha eguagliato il suo personal best realizzato al Golden Gala scorso - Sono contentissimo, anche se il vero obiettivo era portare più punti possibili alla mia squadra. Aver fatto una grande prestazione individuale non fa che rendermi ancora più orgoglioso».

Foto Fidal