“Ca..sotto, vieni fuori che facciamo a pugni”: il rossoblù Mauro Zarate minaccia un giornalista per difendere la moglie

Mauro Zarate entra in campo... per difendere la moglie, Natalie Weber. L'attaccante argentino del Cosenza (il suo contratto scade tra due giorni), impegnato nel suo recupero dopo l'infortunio di metà febbraio nel match con il Sudtirol, si è messo in comunicazione con la trasmissione "Desayuno Americano", in diretta su America Tv, per intervenire su una questione che aveva acceso gli animi all'interno dello studio. La situazione è diventata calda quando la moglie del calciatore nato a Moron ma di origini calabresi (la madre è di Maida) ha iniziato un vero e proprio diverbio con Flavio Azzaro in merito ad un presunto giuramento di fedeltà al Velez non mantenuto da parte di Zarate.

La compagna di vita del numero nove silano ha attaccato il giornalista sportivo entrando in polemica riguardo precedente esternazioni dell'opinionista argentino: "Per un anno intero hai detto scemenze. Hai detto che il Velez aveva dato soldi al padre di Mauro, poi che era un mercenario, una cattiva persona, un avido. Se dobbiamo parlare di giornalisti sportivi che almeno lo siano veramente. Hai fatto festa quando Mauro è passato dal Velez al Boca", ha continuato Natalie, facendo riferimento al trasferimento del marito a luglio 2018. "Alcune sono tue interpretazioni. Tuo marito disse che avrebbe giocato soltanto nel Velez, lo ricordi?", si è difeso Azzaro.

Natalie a quel punto ha replicato ancora: "Lo stesso giorno che ha firmato per il Boca Juniors ha chiesto scusa ai tifosi del Velez". Il dialogo è diventato più acceso e ad un certo punto è giunta la chiamata in studio di Mauro Zarate: "Amore, te l'ho già detto che lui è un povero uomo e che non devi parlare con questo tipo". L'attaccante del Cosenza è poi esploso dopo che il giornalista Flavio Azzaro dallo studio ha replicato: "Ecco il vero Mauro Zarate". "Si, tu però sei un cacasotto. Ti sto guardando in tv e noto che lo sei. Non parlo in tv. Se vuoi ci vediamo e facciamo a pugni", ha replicato l'attaccante ex Lazio, Fiorentina e Inter. Azzaro ha incalzato: "Ora dove sei?". Zarate: "A casa, vado ad allenarmi, perché? Vuoi che venga?". Il giornalista: "No, perché dici che non parli in tv ma ora dove sei?". Il litigio è continuato ancora, nonostante il tentativo della conduttrice Pamela David di rasserenare gli animi. Nel frattempo, Natalie ha continuato a dare sostegno al marito e l'attaccante del Cosenza, fortemente voluto da Guarascio a gennaio, ha ricordato alla moglie il suo primo messaggio: "Non parlargli più. È un poveraccio, gli stiamo dando da mangiare. A me tutto ciò non dà nulla". Alla nuova provocazione di Azzaro ha poi continuato: "Ho chiamato perché ho visto le lacrime negli occhi di mia moglie. Avrei potuto mettere giù da un po' ma non lo faccio perché Natalie lavora in questa trasmissione". Il diverbio ha avuto una forte eco in Argentina e successivamente ha fatto il giro del web.