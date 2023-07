Wimbledon, ecco il tabellone dei sei “cavalieri”: nel primo turno derby azzurro Sonego-Berrettini

Sono sei gli azzurri nel tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatta lunedì sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno - di nuovo aperto a tutti e con punti validi per il ranking mondiale dopo il pasticcio del 2022 - distribuirà un montepremi record: 44.700.000 sterline. Nella parte alta, presidiata da Carlos Alcaraz, vincitore al Queen's, sono stati sorteggiati Cecchinato, Berrettini, Sonego e Arnaldi; in basso, con il 7 volte vincitore Novak Djokovic, sono capitati Sinner e Musetti, rispettivamente ottava e 14esima testa di serie. L'altoatesino esordirà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 110 del ranking, per Musetti c'è invece il peruviano Juan Pablo Varillas (n.60). Marco Cecchinato (n.88) è stato sorteggiato contro il cileno Nicolas Jarry, 25esima testa di serie, derby tricolore tra Matteo Berrettini, numero 37 Atp, e Lorenzo Sonego, numero 40 Atp, col torinese che si è aggiudicato nettamente l'unica partita giocata quest’anno da Berrettini sull'erba, a Stoccarda. Infine Matteo Arnaldi, numero 78 Atp, dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 53 del ranking.