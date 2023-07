Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'Inter, adesso è ufficiale. Si tratta per Brozovic, salta un obiettivo. E Handanovic...

L’Inter ha ufficializzato l’ingaggio di Marcus Thuram. L’attaccante francese, 25enne, figlio d’arte, nato a Parma quando suo padre Lilian giocava in Emilia Romagna, arriva da svincolato dal Borussia Moenchengladbach.

In uscita, invece, si registra una nuova accelerata per Brozovic all'Al Nassr ma cifre meno consistenti (non più 23 ma poco meno di 20 milioni di euro). Niente da fare per lo svincolato di lusso Azpilicueta, destinato all'Atletico Madrid. Capitolo portieri, non è da escludere una permanenza di Handanovic (come secondo): nella giornata di ieri, infatti, i nerazzurri hanno salutato tutti i giocatori che hanno lasciato la squadra perché in scadenza di contratto ma non lui. Che ci sia la possibilità di rinnovare?