Calciomercato, la Juve vicina al colpo Mimmo Berardi in attacco?

L'indiscrezione è clamorosa. Mimmo Berardi vicino alla Juventus. Lo scrive Fantacalcio.it. L'attaccante cosentino, ormai bandiera del Sassuolo, sembrava molto vicino alla Lazio. Ma ora in pole sembra esserci la società bianconera.

"Domenico Berardi - come riporta il sito specializzato nel gioco più amato dagli italiani - sembra essere vicino al trasferimento alla Juventus. L'attaccante azzurro piace da tempo sia alla Vecchia Signora che al nuovo ds Giuntoli. Stando alle ultime indiscrezioni, non c'è ancora l'accordo con il club neroverde, ma la fumata bianca potrebbe essere molto vicina per una cifra leggermente inferiore ai 20 milioni"