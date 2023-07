A Wimbledon riapre il giardino del tennis, Musetti senza fatica contro Varillas. Nel pomeriggio in campo Sinner

Primo turno senza problemi per Lorenzo Musetti al torneo di Wimbledon, sui prati dell’All England Club di Londra che quest’anno distribuirà un montepremi record di 44.700.000 sterline. Il n.2 azzurro e 16esimo giocatore del mondo ha superato il tre set col punteggio di 6-3 6-1 7-5 il peruviano Juan Pablo Varillas. Musetti ha giocato un tennis praticamente perfetto per i primi due set, mettendo a segno diversi punti altamente spettacolari e portando a casa il suo primo match a Wimbledon concedendo all’avversario qualcosa solo nel terzo set quando, sul 4-2 e servizio, si è fatto fare il break. Il set è andato poi avanti fino al 6-5 per l’azzurro che ha realizzato di nuovo il break che gli è valso l’incontro. Dalle 18 in poi spazio a Sinner contro l'argentino Cerundolo.