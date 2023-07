Wimbledon s'inchina a re Roger: l'omaggio commovente del centrale a Federer, 8 volte campione a Londra

Wimbledon ha reso oggi omaggio a Roger Federer: l’otto volte campione dei Championships è tornato sulla scena di alcuni dei suoi più grandi trionfi, applaudito da tutto il pubblico in piedi. Federer, reduce dall’apparizione sul palco con i Coldplay a Zurigo nel fine settimana, era visibilmente commosso e ha posto accanto a Catherine, Kate Middleton, principessa di Galles, insieme alla moglie Mirka.

Il 41enne svizzero è rimasto per lo più lontano dal tennis da quando si è ritirato dal circuito alla Laver Cup di Londra a settembre scorso, ma il mese scorso è stato premiato in modo analogo all’evento su erba di Halle, in Germania. I festeggiamenti sotto il tetto chiuso del Centre Court hanno rischiato di mettere in secondo piano la prima partita di Elena Rybakina, campionessa femminile in carica, opposta oggi alla statunitense Shelby Rogers. La partita è cominciata sottolo gli occhi e il sorriso di Re Roger, accomodato nel Royal Box.

Federer, che ha chiuso la sua carriera con 20 titoli del Grande Slam, ha vinto il suo primo titolo a Wimbledon nel 2003 e l’ottavo nel 2017. Ha giocato la sua ultima partita all’All England Club nel 2021, perdendo nei quarti di finale contro il polacco Hubert Hurkacz.