Ancelotti nuovo allenatore del Brasile, al termine del contratto col Real la nuova grande sfida

Carlo Ancelotti sarà l'allenatore del Brasile a partire dalla Copa America 2024, che si giocherà tra giugno e luglio del prossimo anno negli Stati Uniti.

L’allenatore passerà al nuovo incarico una volta terminato il suo contratto con il Real Madrid. La CBF, la Federcalcio brasiliana, ha confermato che Fernando Diniz guiderà la squadra fino all’arrivo di Ancelotti.

L’ex allenatore di Milan e Chelsea diventerà il primo straniero ad allenare il Brasile da quasi sessant'anni. L’ultimo allenatore straniero del Brasile è stato l’argentino Filpo Nunez, che ha guidato la nazionale verdeoro per una partita nel 1965.

Il 64enne Ancelotti nella carriera da allenatore ha vinto due volte la Champions League sia con il Milan che con il Real Madrid. Ha anche vinto scudetti nazionali in Inghilterra con il Chelsea, in Germania con il Bayern Monaco e in Francia con il Paris Saint-Germain, oltre che con Real e Milan.

Il Brasile è stato allenato ai Mondiali dello scorso anno da Tite, che si è dimesso dal ruolo dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro la Croazia. Da allora la squadra è guidata da Ramon Menezes.

La Federcalcio brasliana, la CBF, aveva annunciato che Fernando Diniz sarebbe stato l’allenatore della squadra per il prossimo anno. Il 49enne dirigerà le sei partite sudamericane di qualificazione ai Mondiali 2026 che si giocheranno quest’anno, comprese le sfide con Argentina e Uruguay. Il Brasile inizierà le qualificazioni a settembre in casa contro la Bolivia e poi in trasferta contro il Perù.