Il Psg cambia il “manico”: Luis Enrique ha firmato un biennale

Dopo il divorzio con Christophe Galtier, ufficiale da oggi, il Psg ha reso noto il nome del nuovo allenatore: si tratta di Luis Enrique. Lo spagnolo, 53enne, ex tecnico di Roma, Barcellona e della Nazionale iberica, è stato presentato in apertura di una conferenza stampa a Poissy, nel nuovissimo centro sportivo del club della capitale francese. L’appuntamento è slittato via via di circa tre ore, ufficialmente a causa di «un ritardo del volo del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi». Luis Enrique ha firmato fino al 2025.

«Sono felice di arrivare a Parigi per vivere una nuova esperienza», ha dichiarato Luis Enrique, che in conferenza stampa ha cominciato parlando in francese. «E' molto emozionante per me incontrare nuove persone, vivere in questa città, imparare una nuova lingua e soprattutto allenare il Psg», ha precisato il neo allenatore del club parigino. «La mia idea di calcio è attaccare per accontentare i tifosi. Garantisco che giocheremo da squadra. Stiamo cercando di ingaggiare un’altra persona per completare lo staff tecnico. La sua firma dovrebbe essere formalizzata intorno al 10 luglio. E’ un onore poter lavorare con il direttore sportivo Luis Campos. Sono soddisfatto e sono convinto che costruiremo una grande squadra», ha detto ancora Luis Enrique. «Non ho parlato ancora con Neymar e con Mbappè. Ho parlato solo con Kimpembe, Mukiele e Nuno Mendes, presenti qui al centro sportivo. Devo risolvere certe cose in privato. Prenderò delle decisioni ma voglio prima ascoltare tutti e vedere come si comportano. Il Psg è una squadra di altissimo livello», ha concluso il nuovo allenatore del team parigino.