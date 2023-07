Seconda vittoria, continua il sogno di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon

Elisabetta Cocciaretto continua la sua cavalcata sui prati di Londra. Nel secondo turno del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del "Grande Slam", in scena campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, la giocatrice azzurra, numero 43 del mondo, ha sconfitto la spagnola Rebeka Masarova, numero 66 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3 6-1. Vittoria netta per la Cocciaretto, che ha dimostrato di trovarsi a suo agio sul verde londinese. Ai sedicesimi di finale la tennista di Ancona, 22enne, sfiderà la vincente del match Pegula-Bucsa.