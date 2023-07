Wimbledon, l'Italia sorride a metà: Berrettini vince il derby con Sonego. Avanza Musetti, battuto Arnaldi

Matteo Berrettini batte Lorenzo Sonego nel derby italiano al primo turno di Wimbledon e avanza al secondo. Nel match interrotto due volte per la pioggia e la scivolosità del campo, e protrattosi lungo tre giorni, Berrettini ha chiuso in quattro set, 6-7 6-3 7-6 6-3.Tutto facile per un Lorenzo Musetti in grande forma. Il carrarino, n.16 del mondo, batte in tre set 6-4 6-3 6-1 lo spagnolo Jaime Munar, n.109 del mondo, in meno di due ore e mezza di gioco e accede al terzo turno dove affronterà l’ungherese Hubert Hurkacz. Niente da fare, invece, per l'altro azzurro Matteo Arnaldi, eliminato al primo turno: dopo l’interruzione del match per pioggia, non ha completato la rimonta contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (57) che si è imposto 6-7(0), 6-3, 6-4, 6-4.