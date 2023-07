Tennis, Wimbledon: Berrettini batte Zverev e vola agli ottavi

Prosegue la corsa di Matteo Berrettini a Wimbledon. Il tennista romano ha battuto il tedesco Alexander Zverev in tre set, con il punteggio di 6-3/7-6/7-6. Negli ottavi affronterà Alcaraz. E’ arrivato a questo incontro in fiducia, da vero «hammer» così come si firma sui social con tanto di icona del martello, o, rispolverando il soprannome di Becker, da «bum bum» con il suo vero tennis, tutto servizio e drittoni. E la fiducia si è rivelata fondata visto che Sasha Zverev - che lo aveva battuto in quattro dei cinque precedenti - è stato eliminato in tre set.

La chiave della rinascita di Berrettini sta soprattutto nella sua espressività in campo. A Wimbledon Matteo sta sfoderando uno sguardo che ha poco in comune con quello disarmato e dolente di quel pomeriggio torinese in cui si infortunò agli addominali, proprio contro Zverev alle Atp Finals del 2021. Mamma Claudia (non ancora approdata a Church road accanto al marito e a Melissa Satta) dopo la vittoria su De Minaur gli aveva detto: «Hai di nuovo lo sguardo della tigre». Coach Santopadre ci ha messo del suo, sempre in chiave bestiale, dagli spalti: «Sei un leone». E l’amico e collega Andrea Vavassori, commentando il post con cui Matteo ha festeggiato su Instagram proprio la vittoria su De Minaur: «Sei un animale».

Insomma: il primo confronto fra i due sull'erba (con Zverev che pure era reduce dal successo di Halle, dove l’erba è più terrosa che a Wimbledon) ha tutto per rappresentare, lato Matteo, un nuovo inizio. Con la concreta possibilità di portare alla seconda settimana di Championships non uno ma due italiani visto che domani Jannik Sinner affronterà il colombiano Galan, non un avversario di primo livello. Dopo le delusione di Parigi sarebbe un’ottima notizia per il tennis italiano.

"Per me qui c'è qualcosa di speciale"

«E' incredibile, non pensavo potesse succedere, deve essere qualcosa di speciale che c'è qui in questo posto». Così Matteo Berrettini, subito dopo aver battuto Alexander Zverev in un match del terzo turno di Wimbledon. Berrettini, a lungo condizionato da problemi fisici, quest’anno era al 17/o incontro della sua stagione. «L'anno scorso non avevo potuto giocare perché avevo preso il covid - dice ancora Berrettini -. Questo torneo ha cambiato la mia carriera e per me è speciale essre qui, su questo campo. Mi è mancato tantissimo competere e giocare, il pubblico mi è mancato e lo ringrazio per avermi supportato». Lunedì la grande sfida contro Carlos Alcaraz, sul Centrale. "Credo di non avere nulla da dire su Carlos, l’ho inocntrato l'ultima volta due anni fa - commenta - e nel frattempo lui ha vinto tanto. Comunque penso che mi divertirò ogni singolo minuito e punto dopo punto. Intanto finalmente posso riposarmi: devo recuperare e essere pronto per Carlos»