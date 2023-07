Milinkovic Savic ha detto sì: va in Arabia all'Al Hilal. Alla Lazio 42 milioni

Sergej Milinkovic-Savic sta per chiudere la sua avventura alla Lazio, dopo 7 anni, per firmare con il club arabo Al Hilal. L’operazione può chiudersi entro oggi, come trapela da fonti della trattativa: la squadra domani parte per Auronzo, è verosimile che per dare chiarezza a Sarri e per potersi muovere su altri fronti di mercato tutto venga definito prima di domani.

La richiesta di Lotito di 42 milioni di euro (comprensiva di commissioni al procuratore) è stata accettata dal club di Riad. Milinkovic, in scadenza alla Lazio nel 2024, ha detto sì al club saudita e a un ingaggio a base fissa di 25 milioni, mentre si tratta sui bonus.