Il cosentino Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli

Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!». Questo il tweet con cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ufficializza la nomina del nuovo ds. Meluso, nato e cresciuto a Cosenza, classe 1965, è un ex calciatore e da dirigente ha lavorato, tra le altre, con Cosenza, Lecce e Spezia. Avrà il compito di prendere il posto di Cristiano Giuntoli che si è trasferito alla Juventus.

Guarascio, presidente del Cosenza, si congratula con Meluso

“Congratulazioni a Mauro Meluso, scelto dal Presidente De Laurentis come nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Per noi che abbiamo conosciuto le qualità umane e professionali di Mauro non è che un giusto riconoscimento al suo valore. Per la città che gli ha dato i natali, che lo ha visto partire da giovane calciatore e tornare come Direttore Sportivo del Cosenza, un motivo di grande orgoglio. In bocca al lupo Mauro e buon lavoro!”