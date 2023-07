La nuova vita di Leo Messi. "La Pulce" all'Inter Miami: "Nuova fase della mia carriera"

"Sono molto felice di iniziare questa nuova fase della mia carriera con l’Inter Miami e negli Stati Uniti": con queste parole, Leo Messi dà il via alla sua nuova esperienza con l’Inter Miami. Del suo arrivo in Florida si sapeva da tempo, questa sera è giunto l’annuncio ufficiale del club di David Beckham con il quale l’argentino ha firmato un contratto fino a giugno 2025. "È un’opportunità fantastica e insieme continueremo questo meraviglioso progetto. Il nostro obiettivo è lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati e non vedo l’ora di contribuire a questo nel mio nuovo club", ha aggiunto il sette volte vincitore del Pallone d’oro campione del mondo con l'Argentina lo scorso inverno. L’Inter Miami è attualmente ultimo nella East Division della Major League Soccer, il campionato nordamericano, e venerdì affronterà in casa il club messicano Cruz Azul nella Leagues Cup, che riunisce club americani e messicani. L’arrivo di Messi, protagonista al Barcellona tra il 2004 e il 2021, è l’evento più significativo per la Major League Soccer da quello dell’inglese David Beckham, oggi uno dei proprietari dell’Inter Miami, al Los Angeles Galaxy nel 2007.

"Dieci anni fa, quando ho deciso di fondare una nuova squadra a Miami, ho detto che sognavo di portare i più grandi giocatori del mondo in questa straordinaria città - le parole di Beckham - giocatori che condividessero la stessa ambizione della mia quando sono entrato a far parte dei LA Galaxy per contribuire allo sviluppo del calcio negli Stati Uniti e a costruire un’eredità per la prossima generazione dello sport che amiamo così tanto. Oggi quel sogno si è avverato. Non potrei essere più orgoglioso di vedere un giocatore del calibro di Leo entrare a far parte del nostro club e sono anche lieto di accogliere nel club un caro amico e la sua famiglia. Inter Miami. La prossima fase di inizia la nostra avventura e non vedo l’ora di vedere Leo scendere in campo".