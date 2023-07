Wimbledon, la favola di Marketa Vondrousova. La ceca, n° 42 del mondo, ha battuto in finale la Jabeur

Una regina outsider per Wimbledon: Marketa Vondrousova ha battuto 6-4, 6-4 in finale Ons Jabeur, che deve ancora rinviare l’appuntamento con il suo primo Slam, ed è diventata la prima giocatrice non testa di serie a conquistare i Championships in 128 edizioni femminili del torneo.

La 24enne ceca, numero 42 del mondo e reduce da sei mesi di stop lo scorso anno per un infortunio al polso, si è dimostrata più fredda rispetto alla rivale tunisina, finalista già nel 2022, e si è imposta in un’ora e 20 minuti. «Non so cosa stia succedendo, è una sensazione incredibile», ha commentato a caldo la mancina di Sokolov che nei quattro precedenti a Wimbledon non aveva vinto neppure una partita e sembrava avviata a una carriera anonima dopo l’exploit della finale al Roland Garros a soli 20 anni. «Il tennis è pazzesco», ha aggiunto, «i ritorni non sono facili, non sai cosa aspettarti, speravo di poter tornare a questo livello e ora questo sta succedendo. Ho fatto una scommessa con il mio allenatore, se avessi vinto uno Slam anche lui si sarebbe fatto un tatuaggio: penso che andremo domani». In tribuna per tifarla c'era Martina Navratilova, altra stella ceca del tennis, e il marito Stepan, rimasto nei giorni precedenti a Praga per prendersi cura del loro gatto, e un’altra grande del passato. Il trionfo è arrivato nel giorno del loro primo anniversario di matrimonio. Per la 28enne Jabeur, numero 6 del seeding, è la terza finale persa in uno Slam. Il sogno di diventare la prima africana a vincerne uno dovrà aspettare.