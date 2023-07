Italia campione d'Europa Under 19 vent'anni dopo: battuto il favorito Portogallo

Venti anni dopo l'Italia è campione d'Europa Under 19. Da quel 26 luglio 2003 tanto è passato. Da Vaduz a TàQali, dal Liechtenstein a Malta. Dai ragazzi classe 1984 di Paolo Berrettini a quelli classe 2004 (e 2005) di Alberto Bollini, che nella finalissima hanno battuto il Portogallo, dopo la sconfitta nella fase a gironi, per 1-0 con la rete al 19' di Kayode. Una grandissima impresa anche perché il Portogallo arrivava a questa finale senza aver perso una partita tra Elite Round (i portoghesi avevano saltato il Main Round per ranking, ndr) e fase finale. Una gioia anche per il capitano Giacomo Faticanti che, a distanza di poco più di un mese, si è giocato la seconda finale dopo quella del Mondiale Under 20 persa a La Plata contro l’Uruguay.