Wimbledon, oggi si scrive (comunque) la storia: il cannibale Djokovic per il 24esimo Slam, il cyborg Alcaraz per... il primo sull'erba. Finale alle 15

Oggi l’edizione n.136 di Wimbledon passerà in archivio con la finale uomini. Il n.1 al mondo Carlos Alcaraz sfida il favoritissimo Novak Djokovic, che ha superato in semifinale l'italiano Jannik Sinner, match seguito su Sky da oltre mezzo milione di telespettatori, per uno share pari al 6,3%. Il campione serbo è lanciato verso un duplice record: con otto successi all’England Club, di cui cinque consecutivi, il n.2 del seeding eguaglierebbe il primato di Roger Federer, portando il suo totale di Slam a 24. Due in più di Rafa Nadal, ma soprattutto raggiungendo l’australiana Margaret Smith Court.

Djokovic, alla sua 35esima finale Slam in carriera, è arrivato alla quinta finale consecutiva sui prati londinesi (la nona in totale) grazie ad un’impressionante striscia di 34 match vinti di fila. Numeri da fenomeno che si specchiano con quelli dell’astro nascente del tennis mondiale, già n.1 al mondo, che - con i suoi 20 anni e 72 giorni - è il quarto più giovane di sempre a raggiungere la finale di Wimbledon. Con l’obiettivo dichiarato di diventare il terzo spagnolo a conquistare i Championships, dopo Manuel Santana e Rafa Nadal. In perfetta parità, i precedenti (mai sull'erba): lo scorso anno sulla terra rossa di Madrid si era imposto in tre set Alcaraz, quest’anno nella semifinale del Roland Garros ha prevalso Djokovic in quattro set.