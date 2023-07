Mondiali di Tuffi: bronzo Italia nel trampolino 3m sincro donne con Pellicani e Bertocchi

Bronzo per l’Italia ai Mondiali di nuoto in Giappone nel tuffi dal trampolini nella specialità tre metri sincro femminile. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tirano fuori dal cilindro il colpo di classe e si prendono in un solo colpo un fantastico terzo gradino sul podio e il pass olimpico dai tre metri a coronamento di una finale "galactica" che ha aperto il programma pomeridiano della seconda giornata dei Mondiali di Fukuoka, in svolgimento alla Prefectual Pool. L'oro va alla coppia cinese e l’argento alla Gran Bretagna.