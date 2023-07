La Juventus presenta Giuntoli: "Lukaku? Noi puntiamo forte su Vlahovic e Chiesa. Allegri il più talentuoso di tutti"

"Sono molto contento, ho avuto un’accoglienza straordinaria. Ho trovato un ambiente incredibile". Così il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Da fuori non sono un tipo che pensa ai problemi degli altri, ma adesso conta cosa faremo. La società mi ha chiesto di tornare ad essere competitivi e sostenibili, perchè il mondo va in questa direzione. Cercherò di portare la mia esperienza in questo club prestigioso". Poi sul mercato ha aggiunto:"E' stato confermato Rabiot che è un centrocampista molto forte, titolare nella Francia, è stato riscattato Milik ed è stato preso Weah. McKennie fuori dal progetto? Noi non l’abbiamo mai detto, ci sono ragazzi che si allenano a parte. Stiamo trattando con un paio di club per Zakaria, Arthur e Bonucci, per quest’ultimo non abbiamo ancora trovato una squadra che lo soddisfi". Quindi Su Lukaku: "Stiamo puntanto forte su Kean, Vlahovic, Chiesa e Milik. Nel mercato ci sono dei sondaggi e poi si fanno i ricami".

«Per grandi risultati servono talento, mentalità e disciplina: siamo sicuri che sia il più talentuoso di tutti": così il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, a proposito di Massimiliano Allegri. «L'anno scorso è stato straordinariamente difficile, è una persona della sua caratura è stato l’ideale per la Juve - ha aggiunto - e ha fatto un’annata importante lanciando tanti giovani: può portare avanti il percorso con qualità».