Mondiali nuoto, Marsaglia e il cosentino Tocci conquistano le Olimpiadi di Parigi!

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si tuffano a Fukuoka e riemergono... a Parigi. Grazie al settimo ed ottavo posto i due azzurri hanno raggiunto la finale individuale dai 3 metri al Mondiale in Giappone in programma domani, un risultato che ha aperto loro le porte ai Giochi del 2024 a Parigi. La sesta giornata dei Mondiali di nuoto ha riservato anche un’altra vittoria in scioltezza della pallanuoto maschile, con il 24-6 al Canada che, dopo il 13-6 alla Francia, significa quarti di finale ipotecati.

La scelta vincente dal trampolino, decisa dal direttore tecnico Oscar Bertone dopo i preliminari, è stata di far inserire nel programma il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (3.8 coefficiente). Un rischio calcolato che ha pagato, grazie alla maturità tecnica dei due tuffatori azzurri. L'Italia mancava nella prova individuale olimpica dal trampolino da Rio 2016, quando Michele Benedetti fu 13/o ed eliminato in semifinale e Andrea Chiarabini si fermò ai preliminari.

Finalmente costante la semifinale di Tocci, 29enne calabrese e capitano azzurro, tesserato per Esercito ed AQA Cosenza, bronzo a Roma 2022. Ha strappato applausi soprattutto la quinta routine, appunto quella del quadruplo salto mortale e mezzo avanti: un capolavoro per tempismo, dinamicità ed armonia che gli è valso 81.70 punti dei 435.95 complessivi. «Sognavo di andare a Parigi. Mi sono entrati tutti i tuffi come non mi capitava da tempo» il suo commento. Bravissimo anche Marsaglia, 27enne romano tesserato per MR Sport F.lli Marconi, oro europeo lo scorso anno. E’ andato crescendo routine dopo routine, fino a chiudere con 79.80 nella più difficile e 430.20 punti totali. "Devo iniziare a prendere lezioni di francese. Me lo merito, se lo merita Giovanni che è come un fratello per me - le sue prime parole - E’ tutto l’anno che c'alleniamo per questa gara ed oggi siamo stati bravissimi». Domani la finale.

Nel gruppo B del torneo di pallanuoto, l’Italia è partita fortissimo contro il Canada, con un parziale di 7-0 che ha subito indirizzato il match. Bene l’attacco, sostenuto da una difesa che ha bloccato quasi l’80% dei tiri. Ultima partita, contro la Cina, venerdì alle 10:30 italiane. «Mi aspettavo un passo in avanti rispetto alla prima partita e c'è stato - il commento del ct Campagna - Avremo sei giorni per preparare il quarto di finale. Con i cinesi dovremo stabilizzare alcune cose, soprattutto in difesa, poi penseremo all’avversario successivo».