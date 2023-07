Paura per il portiere Donnarumma e la compagna, rapinati nella loro casa di Parigi

Brutta avventura per il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, e per la compagna Alessia Elefante: i due sono stati rapinati nel loro domicilio parigino la notte scorsa. La coppia è stata immobilizzata da alcuni individui che sono penetrati nell’appartamento, sito nell’ottavo arrondissement della capitale. Dopo la rapina i due sono ricorsi a cure ospedaliere. Indaga la Brigade de repression du banditisme (BRB) della polizia giudiziaria francese.

Il portiere del Psg è rimasto leggermente ferito nella rapina, mentre la compagna non ha sofferto danni fisici. L’allarme è stato lanciato dal personale di un hotel vicino alla casa di Donnarumma, dove la coppia si era rifugiata dopo essere riuscita a liberarsi al termine della rapina.

Il bottino è stimato in via provvisoria in 500 mila euro in orologi, gioielli e borse di lusso.

Non è la prima volta che giocatori o ex giocatori del Psg sono vittima di rapine: è accaduto a Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva e Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico e Mauro Icardi. A gennaio scorso, il tribunale di Versailles ha condannato due persone per la rapina alla famiglia del capitano brasiliano della squadra, Marquinhos, consumata a marzo 2021. A febbraio scorso, altre due persone sono state condannate a tre e quattro anni di carcere a Nanterre per avere svaligiato la casa dell’ex Psg Angel Di Maria a marzo 2021.