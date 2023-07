Formula 1: Hamilton torna in pole a Budapest, sesto Leclerc

Lewis Hamilton, su Mercedes, partirà in pole position nel Gp d’Ungheria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico, con il tempo di 1'16''609, ha preceduto di soli tre millesimi Max Verstappen con la Red Bull, che partirà al suo fianco, In seconda fila si sono le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, in terza il cinese Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo e Charles Leclerc con la Ferrari. Carlos Sainz era stato eliminato nella Q2 con l’11/o tempo. Hamilton è alla nona pole sul circuito ungherese, l’ultima risale al 2021, e detiene anche il record di vittorie, con otto. Il pubblico ha esultato quando il britannico, all’ultimo passaggio sul traguardo, è riuscito a battere di un soffio il tempo di Verstappen. Nella top 10 dei tempi sono entrati anche i veterani Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Fernando Alonso (Aston Martin), in quarta fila con il settimo e ottavo tempo, davanti a Sergio Perez (Red Bull) e Nico Huelkenber (Haas), che partiranno in quinta fila.