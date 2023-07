L'Italvolley cede agli Usa, sfuma la finale di Nations League

(19-25, 18-25, 19-25)

ITALIA: Michieletto 9, Giannelli 2, Galassi 10, Lavia 9, Romanò 6, Russo 8, Balaso (L). Gironi, Scanferla (L), Sbertoli. Ne: Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca. Allenatore: De Giorgi.

STATI UNITI: Anderson 17, Defalco 11, Christenson 4, Holt 4, Jaeschke 16, Smith 5, Shojii (L). Ne: Russell, Jendryk, Hanes, Dagostino (L), Màa, Muagututia, Averill. Allenatore: Speraw.

ARBITRI: Epaminondas (GRE), Simonovic (SUI).

NOTE: Durata set: 24', 25', 24'. Italia: a 4 bs 13 mv 7 et 18. Stati Uniti: a 3 bs 9 mv 10 et 12.

Resta un sogno per l’Italia andare a giocarsi la finale di Nations League. I campioni del mondo e d’Europa in carica, come era avvenuto un anno fa a Bologna, hanno perso la semifinale, questa volta inchinandosi agli Stati Uniti, che domani invece andranno a caccia del titolo contro i padroni di casa della Polonia. Il netto 3-0 subito a Danzica è una doccia fredda per la squadra del ct Ferdinando De Giorgi dopo un percorso quasi impeccabile che era culminato col 3-0 inflitto nei quarti all’Argentina. Ma quella squadra non è proprio scesa in campo a Danzica, facendosi dominare dopo aver tenuto botta solo per la metà del primo set.

Il punteggio finale (25-19, 25-18, 25-19) è lo specchio di quanto si è visto nel corso dell’incontro, in cui mai gli azzurri hanno messo un bastone tra le ruote al cammino degli statunitensi. La seconda sconfitta con gli Usa di questa edizione del torneo intercontinentale proietta quindi Giannelli e compagni alla finalina per il terzo posto col Giappone, in programma domani pomeriggio, prima di quella tra Polonia, che ha sconfitto i nipponici 3-1, e gli americani.

«Siamo stati avanti nella prima parte dei set, poi loro hanno sempre fatto qualcosa in più e non siamo riusciti a reagire - ha commentato Daniele Lavia -. Siamo consapevoli degli errori e dei nostri margini di miglioramento, loro hanno fatto meno errori e si sono meritati la vittoria. Siamo già proiettati al match per il terzo posto, che comunque ci siamo guadagnati. Cercheremo di far meglio dello scorso anno». Lavia era tra i titolari scesi in campo nel primo set (Giannelli e Romanò in diagonale, Russo e Galassi centrali, Lavia e Michieletto schiacciatori e Balaso libero) e l’Italia si è portata avanti fino al 10-8, ma il vento è girato e gli Stati Uniti si sono trovati in vantaggio 15-14, allungando poi fino al 25-19.

A fare male all’Italia sono stati soprattutto Anderson, Defalco e Jaeschke, contenuti dalla difesa solo fino al 10 pari, quando si è ripetuto il copione del primo set e gli Usa sono andati sul 2-0 con un netto 25-18. Anche nella terza partita l'Italia è franata mano mano sotto i colpi avversari, senza riuscire a trovare contomisure per reagire chiudendo 25-19. Domani servirà una scossa per salire sul podio del torneo e riprendere le fila di un percorso positivo che porterà tra un mese agli Europei, con un titolo a difendere.