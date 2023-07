Mondiale femminile, parte bene l'Italia. Girelli stende l'Argentina

Inizia con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda. Nel match d’esordio all’Eden Park di Auckland (per il Gruppo G) le azzurre battono la Nazionale dell’Argentina 1-0 (0-0). Decisivo il gol di testa di Cristiana Girelli nel finale (87').

Bertolini: "Vittoria meritata, Girelli valore aggiunto"

«Siamo molto felici, importante iniziare bene, sapevamo che la partita sarebbe stata difficile fino alla fine. L’abbiamo meritata questa vittoria": questo il commento a caldo a RaiUno della ct delle azzurre, Milena Bertolini, dopo il successo sull'Argentina. Sul gol decisivo della Girelli, ha sottolineato che «Cristiana è un valore aggiunto di questa squadra, è un capitano, c'è e c'è sempre e quando entra sa quello che sa fare e lo sa fare benissimo». «Ma come lei tutte le altre», ha aggiunto la ct, «le giovani come Dragoni e Beccari sono state brave, abbiamo avuto un pò di difficoltà all’inizio ma hanno fatto bene. Se sono qua è perchè hanno qualità. Ora ci godiamo questa vittoria e poi torneremo a lavorare per preparare la prossima» con la Svezia, ha concluso.

Girelli: "Gioia immensa, contro di noi critiche ingiuste"

«E' una gioia immensa, lo aspettavo questo momento, dedico il gol a tutte noi, i festeggiamenti testimoniano quanto veramente teniamo a questa competizione": lo ha detto ai microfoni di RaiUno Cristiana Girelli, al termine della partita vinta contro l’Argentina grazie al suo bel colpo di testa all’87mo. «Abbiamo ricevute tante critiche anche ingiustamente, quella di oggi non è stata una grande partita ma era importante partire con il piede giusto», ha aggiunto l’attaccante della Juve, «questo è un girone tostissimo. Dedico il gol alla mia famiglia e a Martina Rosucci».

«Questa vittoria ci dà morale ma piedi per terra, Quella contro le svedesi sarà una partita difficile», ha avvertito l’azzurra, la prima a segnare in due mondiali diversi per l’Italia.