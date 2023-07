Splendido Ceccon! Oro nei 50 rana ai Mondiali di Fukuoka. Martinenghi argento nei 100 rana

Thomas Ceccon si è aggiudicato la finale dei 50 metri farfalla maschili ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L’italiano vince la sua quinta medaglia mondiale grazie al tempo di 22"68. Argento per il portoghese Matos Ribeiro, terzo il francese Grousset.

«Sono contentissimo, forse volevo più questa che quella nei 100 dorso. Ringrazio i fisioterapisti che in questi venti minuti mi hanno aiutato, è stata una cosa fantastica». Parola di Thomas Ceccon subito dopo aver conquistato la medaglia d’oro nei 50 metri farfalla Mondiali di Fukuoka in Giappone: prima l’azzurro era sceso in vasca centrando il primo tempo pe l a finale dei 100 dorso. «Sono meno stanco adesso - ammette l’azzurro ai microfoni della Rai - che dopo i 100 dorso, sono campione del mondo e sono molto contento. Una gara molto buona».

Martinenghi argento nei 100 rana

Nicolò Martinenghi è medaglia d’argento nei 100 rana dei Campionati mondiali di nuoto di Fukuoka. L’azzurro ha toccato un 58"72 alle spalle del cinese Haiyang Qin che con 57"69 ha stabilito il nuovo record asiatico. Martinenghi, 23 anni di Varese portacolori del Circolo Canottieri Aniene, alla Marine Messe di Fukuoka è stato protagonista di una gara spettacolare. Dopo aver toccato per terzo ai 50 metri, nella vasca di ritorno in corsia 1, l’azzurro è stato autore di una performance di altissimo spessore tecnico che lo ha visto duellare con l’olandese Arno Kamminga e l’americano Nic Fink anche loro medaglia d’argento con lo stesso crono di 58"72. Lo scorso anno Nicolò Martinenghi si era laureato campione del mondo dei 100 rana in 58"26, primato nazionale. Per Qin si tratta del primo titolo iridato in carriera dopo un argento e un bronzo in vasca corta e nei 200 rana