Quadarella e Ceccon d'argento nei 1500 metri stile libero e nei 100 dorso ai mondiali

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’argento nei 1500 metri stile libero ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L’azzurra ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell’americana Katie Ledecky. "Avevo un po' paura di fare la gara accanto a Ledecky ma sono contenta. Non era neanche troppo lontana nella prima parte di gara. L’obiettivo era arrivare seconda e non farsi dare troppi metri. Non prendevo questa medaglia da 4 anni. Mi sono sentita molto bene in vasca e adesso sono al settimo cielo". Queste le dichiarazioni di Simona Quadarella, al termine della finale dei 1500 metri stile libero femminili dei Mondiali di nuoto di Fukuoka, ai microfoni di Sky Sport.

Argento anche per Thomas Ceccon secondo nei 100 dorso ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello statunitense Ryan Murphy.