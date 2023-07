Mondiali nuoto, Paltrinieri rinuncia ai 1500 stile libero e torna a casa

Mondiale finito per Gregorio Paltrinieri. Il campione azzurro, dopo l’8 posto nella finale iridata degli 800 stile libero, ha deciso di rinunciare ai 1500 metri e di chiudere così un’avventura iridata che, nel fondo, gli ha comunque permesso di vincere due medaglie: l’oro nella staffetta 4x1500 e l’argento nella 5 chilometri. Una decisione sofferta, dovuta a una condizione non ottimale che lo stesso 'Greg' aveva confessato al termine della finale degli 800 metri.

«Mancano le energie; sono arrivato qui con una preparazione scarsissima. In mare ci ho messo una pezza, ma se non ne hai è difficile» sono state le sue parole dopo la delusione di ieri. Oggi la decisione di rinunciare ai 1500 in accordo con lo staff tecnico.