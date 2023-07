Calcio, accordo Italia-Turchia per Euro2032 insieme: candidatura congiunta

Italia e Turchia uniscono gli sforzi. Secondo quanto si apprende, le due Federazioni, entrambe in corsa per ospitare gli Europei di calcio del 2032, hanno deciso di presentare una candidatura congiunta. L’Esecutivo Uefa stabilirà la sede del torneo - così come quella del 2028 - il 10 ottobre prossimo.

«Abbiamo preso una decisione importante sia per il calcio turco che per quello europeo. La nostra partnership con la Figc riflette i valori di amicizia e cooperazione nel calcio europeo». Lo afferma il presidente della Federcalcio turca, Mehmet Buyukeksi. «Questa azione congiunta è parte di una cultura simile e profonda, una storia radicata che va avanti da secoli. Credo che rafforzerà la cooperazione esistente tra i due Paesi del Mediterraneo e costruirà un ponte importante per il futuro del nostro calcio», ha aggiunto Buyukeksi in una nota.