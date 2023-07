Dietrofront ai Mondiali di scherma, l'ucraina Kharlan riammessa dopo il mancato saluto alla russa Smirnova

Arriva il dietrofront della federscherma internazionale sulla sanzione alla sciabolatrice ucraina Olga Kharlan, che ieri ai Mondiali di scherma a Milano era stata squalificata per il mancato saluto alla russa (ma che gareggia come atleta neutrale) Anna Smirnova al termine dell’incontro nel torneo individuale. Dopo un’altra giornata di voci e indiscrezioni che si sono rincorse per i padiglioni del MiCo a Milano ma anche di forti pressioni a livello politico-sportivo (dal ministro dello sport italiano Abodi al Cio), in serata la Fie ha confermato ufficialmente che la Kharlan potrà partecipare da domani alla competizione femminile a squadre insieme alle compagne.

«Il Bureau ha deciso di consentire a Olga Kharlan di partecipare alla competizione di sciabola a squadre» è stato spiegato in conferenza stampa. «Un decisione straordinaria arrivata a seguito di un incidente che ha coinvolto Kharlan, la quale ha ammesso - rileva poi la Fie in una nota - che la sanzione era corretto dopo aver rifiutato di stringere la mano a un avversario neutrale». «Ringrazio il Comitato Fie per questa decisione. La cosa più importante per gli atleti è poter competere. Nel mio caso è davvero importante per la mia famiglia, per la mia squadra e per il mio Paese. In questi giorni difficili ho trovato la forza per gareggiare», ha commentato Kharlan in conferenza stampa.

Confermando, inoltre, che potrà partecipare nel torneo individuale alle Olimpiadi 2024 grazie al via libera, giunto per lettera, del presidente del Cio, Thomas Bach. «Ho pianto, non potevo crederci, ho pianto molto. Ero insieme al mio team, l’ho letta alla mia famiglia. È qualcosa di incredibile, sono davvero grata di questa opportunità». La squalifica, tuttavia, è solo temporaneamente sospesa: non è stata infatti cancellata del tutto. Intanto, però, da domani si potrà anche non stringere la mano al termine degli incontri, con la modifica della norma del regolamento e la possibilità anche solo di porgere l’arma.

«È un bene che non si deve più stringere la mano? La guerra non è un bene, quello che accade dopo sono le conseguenze, penso sia meglio non stringere la mano mentre la guerra va avanti, essere sulla pedana è già un gesto di rispetto», le parole di Kharlan in conferenza stampa.

«Abbiamo discusso a fondo questo problema e la decisione e abbiamo incontrato l’atleta - ha spiegato il presidente ad interim della Fie, Emmanuel Katsiadakis -. Inoltre, e dopo aver consultato il Cio, riteniamo che questa decisione sia stata presa in linea con lo spirito olimpico. Invia anche un messaggio di sensibilità e comprensione ai nostri membri e a tutte le federazioni sportive, mentre il mondo deve affrontare sfide enormi».

Il clamore sollevato dal caso internazionale non ha comunque messo in ombra i successi della scherma azzurra, che oggi ha celebrato l’ottava medaglia - l’argento nella spada a squadre femminile - che permette agli azzurri di eguagliare il bottino dei Mondiali 2022 del Cairo. Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola sono arrivate fino alla finale per l’oro, dove però si è imposta per 32-28 la Polonia. «C'è delusione, dopo anni di bronzi e argenti volevamo conquistarci questo oro, non è arrivato. Vuol dire che dobbiamo lavorare ancora di più», ha commentato Fiamingo dopo la gara. La squadra maschile di spadisti punta a sua volta ad una medaglia. Di Veroli, Vismara, Santarelli e Cimini sono nei quarti di finale e domani affronteranno la Repubblica Ceca.