Il Setterosa è medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di pallanuoto di Fukuoka. Le ragazze di Carlo Silipo, nella partita valevole per il terzo posto, hanno sconfitto l’Australia per 16 a 14 (parziali: 5-4; 5-6; 3-1; 3-3).

L’Italia della pallanuoto femminile non saliva sul podio iridato da 8 anni, da Kazan 2015 quando conquistarono il bronzo. In precedenza il Setterosa aveva vinto il bronzo nel 1994, l’oro nel 1998 e 2001 e l’argento nel 2003.