Nazionali di calcio, è tempo di nomine: da Buffon, a Barzagli. Ecco tutti i nomi in ballo

Tempo di nomine in Figc. Dall’idea Buffon nello staff della nazionale maggiore, a quello del successore di Milena Bertolini. In attesa del consiglio federale di venerdì (convocato alle 11.30), si rincorrono voci, nomi e suggestioni. L’eliminazione dell’Italdonne dai Mondiali è stata l’ultima apparizione in panchina per la ct delle azzurre, dal 2017 in carica con contratto in scadenza il prossimo 31 agosto e che non sarà rinnovato. Chi siederà al suo posto non è ancora stato reso noto: è molto probabile che venga assegnata a un uomo. Perché dopo i no di Alberigo Evani e Roberto Venturato, che in passato avevano ricevuto l’offerta di guidare le azzurre, diversi i nomi che si rincorrono per la panchina femminile. Nei giorni scorsi si erano inseguite le voci su quelli dei tecnici della Juventus e della Roma donne, Joe Montemurro e Alessandro Spugna, indiscrezioni che però non hanno trovato conferme. E tra i nomi che circolano, restano in auge quelli di Andrea Stramaccioni e pure quello di Paolo Nicolato, reduce dalla guida dell’Under 21 e dalla mancata qualificazione olimpica che lo ha portato all’addio.

Sono comunque giorni di consultazioni in Figc per le nuove nomine e non riguardano solo la panchina della Nazionale femminile. Novità in vista anche nell’Italia di Roberto Mancini. Salutato Evani, nello staff del ct azzurro dovrebbe entrare Andrea Barzagli, mentre Alberto Bollini, reduce dalla bella vittoria agli Europei U.19, si prepara ad essere promosso vice del ct. A cascata Carmine Nunziata, vice campione del mondo con l'Under 20 è pronto a sostituire Nicolato che ha lasciato appunto la guida dell’Under 21. All’Under 20 dovrebbe arrivare Attilio Lombardo mentre l’attuale tecnico dell’under 17, Bernardo Corradi dovrebbe essere promosso all’Under 19. Un altro nome caldissimo nelle ultime ore è quello di Gigi Buffon, che ha appena annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. In tanti lo vorrebbero in azzurro, magari nel ruolo di capo delegazione che fu di Gianluca Vialli. Ma per il momento resta una suggestione anche se ci sono stati dei contatti con via Allegri. Anche le nomine delle nazionali finiranno sul tavolo del consiglio della Figc in programma venerdì: riunione in cui dovrebbe arrivare l’ok della Figc per l’iscrizione della seconda squadra dell’Atalanta nel campionato di serie C.