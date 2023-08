Daichi Kamada è un nuovo calciatore della Lazio. Ad ufficializzare l’arrivo in biancoceleste del centrocampista giapponese, ex Eintracht Francoforte, è lo stesso club del presidente Lotito. «Il calciatore, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Sarri», si legge in una nota della Lazio.