Oggi la 59esima Traversata dello Stretto. La partenza alle 11 da Capo Peloro

Oggi domenica 6 agosto è in programma la Traversata dello Stretto, gara internazionale di nuoto di fondo creata nel 1954 e giunta alla 59esima edizione. Partenza alle 11 da Capo Peloro, arrivo alla Marina dello Stretto del porticciolo turistico di Villa San Giovanni passando per Torre Faro. Al via 58 uomini e 24 donne; 25 agonisti e 33 master maschi, 12 agoniste e 12 master femmine. Tre gli atleti più giovani, tutti tesserati con l’Unime SSD di Messina, Cristian Molonia 2009, Alessandro Barbaro e Alessandro Irrera 2008. Il più esperto, invece, è l’ottantenne Gianfranco Nasti dell’Athon ASD di Augusta. La regione più rappresentata è la Sicilia con 19 nuotatori, seguono Calabria (14), Emilia Romagna (11), Campania (10), Lazio (9), poi spazio a Veneto, Lombardia, Puglia, Trentino, Liguria, Piemonte e Toscana. Quest’anno anche due nuotatrici straniere: l’americana tesserata con la polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo Shannon Lynn-Ai Buckley e la svizzera Sophie Lupica con la Lugano Aquatics. Tra i favoriti ci sono i nazionali Pasquale Sanzullo (2019 e 2022) e Alessio Occhipunti, vincitore delle ultime due Capri-Napoli.