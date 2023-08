Stop ai Mondiali di ciclismo: terminata la protesta in strada, si riparte

Proteste in strada sul percorso della corsa in linea del Mondiale di ciclismo, in Scozia, e il gruppo è stato costretto a fermarsi a 191 chilometri dall’arrivo. Gli organizzatori hanno deciso lo stop, mentre un gruppo di nove corridori era in fuga. La strada dalla partenza di Edimburgo all’arrivo di Glasgow è bloccata da manifestanti che si sarebbero incollati sulla strada. Dopo diversi minuti di "trattative", la strada è stata liberata dalla Polizia locale.