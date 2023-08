Grecia, 22enne tifoso dell'Aek ucciso da ultras della Dinamo Zagabria. Stasera la sfida di Champions ad Atene

Un 22enne tifoso dell’Aek è stato accoltellato a morte nella notte alla periferia di Atene durante una rissa con ultras della Dinamo Zagabria. Lo rende noto la polizia greca, aggiungendo che negli scontri ci sono stati anche sei feriti. Il giovane è stato portato in un ospedale di Atene prima di morire in seguito alle ferite riportate. Stasera è in programma l’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League tra Aek e Dinamo allo stadio Agia Sophia, nel sobborgo ateniese di Nea Filadelfia.