Calcio in tv, la serie C su Sky e Now nel prossimo biennio

«Siamo felici che Lega Pro sia con Sky-Now nei prossimi due anni, il comitato esecutivo dei club ha deciso di sposare un progetto innovativo e moderno. Siamo orgogliosi e molto soddisfatti del risultato raggiunto, che contribuisce a far crescere la Serie C ampliandone ulteriormente la visibilità». Lo ha detto il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, commentando l’accordo che permetterà di vedere tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023-2025 sui canali Sky e in streaming su Now.

Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia - si sottolinea in una nota della Lega Pro - che saranno trasmesse sulla emittente che si è aggiudicata i diritti per gli utenti residenziali e gli esercizi commerciali. Le proposte di abbonamento saranno comunicate prossimamente da Sky e Now. «Siamo felici di poter annunciare questo risultato che ribadisce la vicinanza di Sky alla Lega Pro - spiega l’executive vice presidente di Sky Sport, Marzio Perrelli - i nostri abbonati potranno vivere ancora più calcio nella casa dello sport di Sky. Per le prossime due stagioni Sky garantirà alla Serie C qualità e visibilità all’altezza della passione delle tifoserie delle 60 piazze coinvolte».