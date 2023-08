Ribaltoni di mercato: Samardzic-Inter, c'è il no... del padre. Messias al Genoa, Kane e Caicedo riflettono

Colpo di scena nella trattativa tra Inter e Udinese per il trasferimento di Lazar Samardzic. Il centrocampista 21enne ha superato ieri le visite mediche, ma nelle ultime ore l'entourage del giocatore ha cambiato le carte in tavola: la società ha deciso di concedere un paio di giorni al giocatore per riflettere, ma si va verso la rottura definitiva, col West Ham pronto ad inserirsi. Nel frattempo i nerazzurri stanno cercando il nuovo attaccante, sondato il terreno per Taremi: il Porto al momento chiede 30 milioni di euro mentre per il ritorno di Arnautovic serviranno almeno 20 milioni (ma il giocatore spinge per chiudere l’affare). Ufficializzato invece il trasferimento di Filip Stankovic alla Sampdoria, a titolo temporaneo. La Juventus lavora ancora sulle uscite, dopo Luca Pellegrini trovato l’accordo per la cessione di Nicolò Rovella alla Lazio: in totale i due si trasferiranno a Roma per una cifra complessiva di 21 milioni. Anche la Roma è a caccia di un attaccante, l’obiettivo è strappare Duvan Zapata all’Atalanta: i bergamaschi chiedono 3 milioni di euro per il prestito oneroso mentre il gm Tiago Pinto vuole strappare una cifra più bassa con l’obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. La squadra di Gian Piero Gasperini è la più attiva sul mercato: avanza lo scambio Soppy-Singo col Torino mentre prosegue la trattativa per Charles De Ketelaere. Il club ha il sì del giocatore, resta da limare i dettagli economici per arrivare alla fumata bianca. Il Napoli è ad un passo da Gabri Veiga, talento del Celta Vigo individuato come sostituto di Piotr Zielinski: l’affare si farà a prescindere dal polacco, trovato l'accordo sulla base di 32 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere i bonus. Il Milan invece si concentrerà sulle uscite, nel frattempo i rossoneri hanno presentato Musah: "Sono felicissimo di essere qua, non vedo l’ora di giocare e di aiutare i miei compagni", ha dichiarato. La Fiorentina è vicina a Lucas Beltran, attaccante che arriva dal River Plate: il giocatore è in viaggio ed è atteso nelle prossime ore a Firenze per le visite mediche e la firma. Doppio colpo per il Genoa, dalla Juventus è arrivato Koni De Winter mentre dal Milan è giunto Junior Messias.

Calciomercato estero

Doppio ribaltamento di fronte anche per quanto riguarda il mercato estero. Moises Caicedo, dopo l’accordo record tra Liverpool e Brighton sulla base di 128 milioni di euro, vuole soltanto il Chelsea. Colpi di scena anche per quanto riguarda la trattativa tra Bayern Monaco e Tottenham per Harry Kane: l’inglese avrebbe dovuto sostenere le visite mediche in mattinata, ma in mattinata è stata bloccata la partenza per Monaco di Baviera. Nel pomeriggio si è sbloccato nuovamente l’affare e il capitano della nazionale inglese è atterrato in Germania: nelle prossime ore dovrebbe arrivare il sì definitivo