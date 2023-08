Choc Azzurro, Roberto Mancini si dimette da ct della Nazionale! I motivi dell'addio e i possibili sostituti

Roberto Mancini si è dimesso da ct della nazionale italiana di calcio. La Figc è già al lavoro per trovare il sostituto. Un fulmine a ciel sereno in casa azzurra, anche se l'ultimo restyling nello staff tecnico della Nazionale non era andato giù al tecnico di Jesi. Al suo fianco, in sostanza, era rimasto come unico collaboratore Fausto Salsano (con Attilio Lombardo tecnico dell'Under 20 e Giulio Nuciari passato a semplice osservatore). Secondo Sky Sport, uno dei papabili sostituti del Mancio sulla panchina della Nazionale potrebbe essere Fabio Cannavaro. Anche i nomi di Antonio Conte (già ct della Nazionale) e Luciano Spalletti non vanno scartati.

Le parole della Federazione

La Figc ha confermato sul sito ufficiale l’annuncio delle dimissioni del commissario tecnico. "La Federazione italiana giuoco calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata», si afferma. «Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra - prosegue la nota -. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Uefa 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la Figc comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo ct della Nazionale».